Bryssel
EU valmistautuu Kiinan kanssa kauppasotaan, jonka se voi vain hävitä
Vastatoimia tulee väistämättä ja ne iskevät myös ruoan ja maataloustuotteiden vientiin.
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- EU harkitsee kauppasotaa Kiinan kanssa epäreilun tuonnin vuoksi.
- Ursula von der Leyen sai tehtäväkseen kehittää keinoja kilpailun vääristymien torjumiseksi.
- Petteri Orpo painotti Kiina-riippuvuuksien vähentämistä ja konfliktin välttämistä.
- Friedrich Merz on valmis muuttamaan Saksan kantaansa tuontirajoituksiin.
- Kiinan valtiontuet ovat OECD:n mukaan kahdeksankertaiset läntisiin nähden.
- Jos EU kiristää politiikkaa, Kiinan vastatoimet voivat iskeä ruoan ja maatalouden vientiin.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.