Leijonat murjoi MM-kisoissa Yhdysvaltoja
Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on voittanut MM-kisoissa Yhdysvallat 6–2.
Zürichissä Sveitsissä pelatussa ottelussa Lenni Hämeenaho teki Leijonille kaksi maalia ja syötti yhden osuman. Suomen muista maaleista vastasivat Patrik Puistola, Aatu Räty, Saku Mäenalanen ja Anton Lundell.
Leijonat on voittanut meneillään olevissa MM-kisoissa Saksan, Unkarin ja Yhdysvallat. Suomi pelaa seuraavaksi torstaina, jolloin vastassa on Latvia.
