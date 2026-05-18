Kansalaisille aiempaa täsmällisempiä ohjeita drooniuhkan varalle – ulkona voi suojautua esimerkiksi ojaan tai kuoppaanPelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä.
Kansalaisille suunnattuja ohjeita drooniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö.
Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka, esimerkiksi ojasta tai kuopasta.
Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote drooniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle.
