Leijonat avasi MM-turnauksensa voitokkaastiSuomi sai avausottelussaan vastaan Saksan.
Suomi on voittanut jääkiekon miesten MM-turnauksen avausottelussaan Saksan 3–1.
Leijonien kakkossentteri Anton Lundell laukoi ottelun avausmaalin ylivoimalla ensimmäisessä erässä ajassa 8.33. Esityön Lundellin maaliin tekivät Teuvo Teräväinen ja kapteeni Aleksander Barkov.
Ottelun toinen erä oli maaliton, mutta kolmannen erän alussa oli Jesse Puljujärven vuoro onnistua ylivoimalla. Teräväinen ja Lundell saivat Suomen 2–0-maaliin syöttöpisteen.
Muutama minuutti myöhemmin Puljujärvi joutui seuraamaan aitiopaikalta, kun Stefan Loibl pilasi kavennusmaalillaan Justus Annusen nollapelitoiveet. Annunen pelasi aikuisten MM-debyytissään varman pelin ja pysäytti kiekon 16 kertaa.
Suomen kolmossentteri Aatu Räty viimeisteli 3–1-varmistusmaalin ajassa 55.25. Rädyn maalissa syöttöpisteet merkittiin Saku Mäenalaselle ja Puljujärvelle.
Leijonat joutui pelaamaan toisessa erässä peräti kahdeksan minuuttia alivoimalla. Puolustaja Nikolas Matinpalo vietti jäähypenkillä kuusi minuuttia, mutta Saksan ylivoimapeli oli ponnetonta. Suomi sai luotua alivoimaisenakin useita huippupaikkoja muun muassa läpiajoista.
Kolmannen erän lopussa Leijonat onnistui puolustamaan Saksan pois vaarallisilta maalipaikoilta. Suomi hyödynsi ottelussa kaksi ylivoimamahdollisuuttaan kolmesta.
Suomi kohtaa A-lohkossa Zürichissä huomenna Unkarin.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat