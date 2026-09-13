MT kysyi verkossa lukijoilta, uskovatko he afrikkalaisen sikaruton vaikuttavan heidän toimintaansa muun muassa maataloudessa, metsänhoidossa ja metsästyksessä.

Suomesta löytyi ensimmäinen afrikkalaiseen sikaruttoon (ASF) sairastunut villisika heinä–elokuun taitteessa. Sen jälkeen maastosta on löydetty runsaasti villisianraatoja ja tartunta-aluetta Kaakkois-Suomessa on laajennettu.

Ydinalueelle on asetettu rajoituksia metsätalouteen, metsästykseen, marjastukseen ja sienestykseen. Sitä ympäröivällä tartunta-alueella rajoituksia on höllennetty, mutta esimerkiksi kulotus ja ajavalla koiralla metsästäminen on toistaiseksi kielletty.

Mahdollisten uusien tautiin sairastuneiden raatojen löytyminen voi muuttaa alueita, joille on asetettu rajoituksia.

MT kysyi verkossa lukijoilta, uskovatko he sikaruton vaikuttavan heidän toimintaansa tänä syksynä. Reilusta viidestä sadasta vastaajasta noin 40 prosenttia uskoi vaikutusten koskevan heitä. Erityisesti syksyn metsästyksessä afrikkalaisen sikaruton uskotaan näkyvän.

”Asun eläkeläisenä ja sellaisella alueella, että riski on olematon metsän myyntiin. Mutta seuraan kauhulla tilannetta. Tämä huoli ja rahasyöppö tähän velkaiseen asevarustelu- ja säästöaikaan vielä tarvittiinkin. Kannetaankohan Venäjällä huolta sikarutosta lainkaan? Eikö muka heillä ole? Ruton levittäminenkin kävisi aseesta”, kuvaili tuntojaan eräs vastaaja.

”Tuhoihin liittyvät toimenpiteet kannattaa tehdä, kun vielä voi.”

”Kukaan ei voi tietää kuinka monta ydinaluetta on 2 tai 7 kuukauden päästä, ja siksi laajalla alueella eletään epävarmuuden vallassa. Nyt korostuu se, että erityisesti metsänhoidolliset ja tuhoihin liittyvät toimenpiteet kannattaa tehdä, kun vielä voi. Jatkossa metsäalan edustus tulee olla varautumistyössä aikaisemmin ja vahvemmin mukana.”

”Ei vaikuta minuun, mutta ystävieni elämään vaikuttaa jo, kun on metsästyskiellot ja koirien harjoittamiskiellot alueilla.”

”Työskentelen metsätalouden parissa, ja sikarutto on jo vaikuttanut työhöni ja rajannut työskentelymahdollisuuksia.”

”Sikaruton uhka näkyy aikaistettuna sorkkaeläinjahtina, ja jokainen tavattu villisika yritetään pyytää pois.”

”Sikaruton uhka näkyy aikaistettuna sorkkaeläinjahtina, ja jokainen tavattu villisika yritetään pyytää pois.”

Osa vastaajista pitää rajoituksia ylimitoitettuina.

”Suhteettoman suuret metsästyskiellot, vaikka rutto on jo levinnyt ja leviää hallitsemattomasti.”

”Hömpötystä. Suurpedot pitää huolen kunhan ihmiset ei tapa niitä.”

”Sikarutto on asia, jolle nyt vaan ei voi mitään. Se tuli ja sillä selvä (niin kuin muutkin epidemiat). Niitä vastaan yritetään kamppailla/taistella, mutta se nyt vaan on suhteellisen turhaa ja siinä palaa järjettömästi veronmaksajien rahoja, joita käytetään miten käytetään.”

Kyselyyn vastasi 502 verkkokävijää mt.fi-sivustolla 4.9.–9.9.2026.

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