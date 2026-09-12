MTK-Säätiö on myöntänyt 10 000 euron palkinnon Raahen Alpuan kylässä toimivalle kalavesien osakaskunnalle, MTK tiedottaa.

Kalastuskunta on malliesimerkki siitä, miten vapaaehtoiset voivat kehittää vaikuttavasti alueen elinvoimaa ja erätaloutta, palkintoraati kiittelee tiedotteessa.

Alpuan Kalavesien osakunta on kehittänyt alueensa erätaloutta määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Toiminnan tuloksena alueen vetovoima on kasvanut, yhteisöllisyys vahvistunut ja uusia mahdollisuuksia syntynyt niin kalastukseen, metsästykseen kuin virkistyskäyttöönkin.

”Osakaskunta on kuin nykyaikainen esimerkki itsepäisestä Asterixin ja Obelixin gallialaiskylästä.” Lauri Kontro

Erätalouspalkinnon raati nostaa esiin erityisesti sen, kuinka osakaskunnan toiminta on innostanut koko kyläyhteisöä mukaan yhteiseen tekemiseen. Laaja osallistuminen, vahva talkookulttuuri ja pitkäjänteinen kehittämistyö ovat luoneet pohjan toiminnalle, jolla on ollut näkyviä vaikutuksia sekä paikalliseen viihtyvyyteen että aluetalouteen.

”Alpuan Kalavesien osakaskunta on erinomainen esimerkki siitä, miten paikallinen aktiivisuus, yhteistyö ja rohkeus voivat synnyttää pysyviä tuloksia. Osakaskunta on kuin nykyaikainen esimerkki itsepäisestä Asterixin ja Obelixin gallialaiskylästä. Kaupunki ei ole alueen kehittämiseen panostanut, mutta paikalliset ovat tarttuneet toimeen”, kommentoi palkintoraadin puheenjohtaja, Maaseudun Tulevaisuuden entinen päätoimittaja Lauri Kontro.

Osakaskunta rakensi viime kesänä laavun. Kuva: Seija Jussinniemi

Alpuan Kalavesien osakunnan varapuheenjohtaja Seija Jussinniemen mukaan palkinto tuntui yllätykseltä ja merkittävältä tunnustukselta vuosien työlle.

”Olemme tehneet tätä pienellä porukalla, pitkälti talkoovoimin ja usein niukoilla resursseilla. Siksi tuntuu todella hienolta, että työmme huomataan valtakunnallisesti. Tällaista tunnustusta ei olisi osannut odottaa, Jussinniemi sanoo.