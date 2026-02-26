Hallitus uudistaa taksilakia, Taksiliitto kiittää – ”Ala on menettänyt hehkun, joka sillä aiemmin oli” Silloinen liikenneministeri Anne Berner (kesk.) räjäytti vanhan taksilain 2010-luvulla, kohtalokkain seurauksin.

Jaa Kuuntele

Takseja Kuopiossa 2010-luvulla. Kuvituskuva. Kuva: Pentti Vänskä

Jukka Koivula

Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmaan on kirjattu, että kuluttajien luottamusta taksipalveluihin on vahvistettava, alan valvontaa parannettava sekä harmaata taloutta torjuttava. Lakiesitys taksilain uudistamisesta on parhaillaan käsittelyssä eduskunnassa, ja sen on määrä tulla voimaan 1. syyskuuta 2026.

Suomen Taksiliitossa katsotaan, että taksialan käytäntöjä on syytä voimakkaasti uudistaa ja ilmenneisiin epäkohtiin on puututtava.

”Alalla on oltava selkeät säännöt. Luottamus syntyy ammattitaidosta, läpinäkyvyydestä ja valvonnasta”, Taksiliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson sanoo.

Taksiliiton puheenjohtajan Tuomo Heinon mukaan suurin yksittäinen epäkohta on, että tällä hetkeltä eri takseilta kerätään eri tiedot.

”Verottaja haluaa perinteisiltä, tolpalta ajavilta takseilta kilometritiedot ammattiajoista ja yksityisajoista sekä käteis- ja korttimaksutiedot. Sovellustakseilta pyydetään vain maksutiedot, ja siinäkin käytänteet kuulemma ovat epäselviä”, Heinonen kertoo.

”Todellisuudessa sovellustaksitkin ajavat tolpalta. Tässä on välttämätöntä päästä samalle viivalle.”

Muitakin merkittäviä epäkohtia on, Heino painottaa.

”Nykyisen lainsäädännön oloissa on esimerkiksi täysin mahdollista, että taksia on ajamassa henkilö, joka on vain ottanut kopion toisen henkilön liikenneluvasta. Uudistettu laki edellyttää, että jatkossa takseissa on värillinen rekisterikilpi, joka kytketään liikennelupaan.”

Poliisi voi halutessaan kilven skannaamalla päästä käsiksi kuskin tietoihin.

”Poliisi pystyy vetämään tarvittaessa auton sivuun, jos on jotain ongelmaa.”

Jatkossa taksialalle tulo estetään, jos henkilöllä on taustallaan maksuvälinepetos tai raiskaustuomio.

Hallituksen lakiesityksessä uusille kuljettajille esitetään myös pakollista 21 tunnin koulutusta ja alalla jo toimiville 7 tunnin täydennyskoulutusta ajoluvan uusimisen yhteydessä.

Taksikuskien yrittäjäkoe on siirtymässä jatkossa Traficomin yhtenäisillä käytänteillä valvottavaksi.

Taksikuskien ammattikunta ikääntyy eikä ole enää riittävästi uusia tulijoita, vaikka alalla olisi leipää.” Tuomo Heino

Taksiala on saanut viime vuosina runsaasti negatiivista julkisuutta muun muassa turvallisuusongelmien takia.

”Koko toimiala on kärsinyt siitä valtavasti. Niin hyvät kotimaiset yrittäjät kuin hyvät maahanmuuttajat. Ala on menettänyt vetovoimaansa niin yrittäjien kuin asiakkaiden keskuudessa”, Heino harmittelee.

Ongelmat alkoivat 2010-luvun jälkipuoliskolla, kun taksilakia uudistettiin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen liikenneministerin Anne Bernerin (kesk.) johdolla.

”Vanha hyvä systeemi revittiin aivan kappaleiksi. Ymmärrän toki, että lakia piti päivittää, mutta se räjäytettiin täysin, eikä siinä ole ollut sen jälkeen mitään tolkkua”, Heino kritisoi.

Bernerin toiminta jätti koko suomalaisen taksialan viheliäiseen limboon.

”Ala on menettänyt hehkun, joka sillä aiemmin oli. Taksikuskien ammattikunta ikääntyy eikä ole enää riittävästi uusia tulijoita, vaikka alalla olisi leipää.”

Taksiliiton puheenjohtaja kuitenkin uskoo, että asiat lähtevät menemään nopeasti parempaan suuntaan, kun taksilain uudistus astuu tänä vuonna voimaan.

”Taksialaa uudistetaan nyt järkevästi länsimaiseen suuntaan. Mallia lakikokonaisuuteen on haettu etupäässä Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista.”