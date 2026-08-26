Muistisairaiden määrä kasvaa väestön ikääntyessä ja eliniän pidentyessä.

Muistisairaiden kokonaismäärä kasvaa väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisen seurauksena. Kuvituskuva. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Muistisairaiden kokonaismäärä kasvaa väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisen seurauksena. Kuvituskuva. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Kotona asuvien muistisairaiden määrä voi kaksinkertaistua vuoden 2018 tasosta, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Ennusteen mukaan muistisairautta sairastavien kokonaismäärä kasvaa väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisen vuoksi 124 000 henkilöstä noin 216 000 henkilöön vuoteen 2040 mennessä.

Kansallisten rekistereiden pohjalta on tehty ennuste, jossa arvioidaan erikseen kotona ja pitkäaikaishoidossa asuvien muistisairaiden määrää vuoteen 2040.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tilanteita, joissa laitos- ja asumispalveluiden tarjonta joko pysyi vuoden 2018 tasolla tai jatkoi vähenemistään samaan tahtiin kuin ennen vuotta 2018.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa pitkäaikaishoidon asiakkaiden kokonaismäärä kasvaisi noin 117 000 henkilöön ja kotona asuvia muistisairaita olisi noin 126 000. Jälkimmäisessä kotona asuvien muistisairaiden määrä kasvaisi noin 71 000 henkilöstä jopa 170 000 henkilöön.