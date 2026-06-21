Yhdysvallat ja Iran vihdoin neuvottelupöytään Sveitsissä – tämä tiedetään nyt

Yhdysvallat ja Iran vihdoin neuvottelupöytään Sveitsissä – tämä tiedetään nytKeskustelut oli tarkoitus aloittaa jo perjantaina, mutta niitä lykättiin. Mediatietojen mukaan lykkäyksen syynä olisi ollut tilanne Libanonissa.
Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä käydä sunnuntaina Sveitsin Bürgenstockissa neuvotteluja Lähi-idän sodan päättämiseksi.
Sveitsin ulkoministeriön mukaan neuvottelijat ovat saapuneet paikalle. Neuvottelujen oli määrä alkaa aamupäivän aikana. Suomessa kello on Sveitsiä tunnin edellä.
Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance saapui sunnuntaina Sveitsiin. Vancen kanssa Yhdysvaltoja edustavat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat myös paikalla.
Lähtönsä alla Vance sanoi, että neuvotteluissa on määrä keskustella Iranin ydinohjelmasta sekä aselevosta Libanonissa. Vance kertoi voivansa olla neuvotteluissa mukana vain päivän tai kahden ajan.
Iranin edustajat saapuivat Sveitsiin jo lauantaina. Yhdysvaltojen ja Iranin lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar.
Qatarilaismedia al-Jazeera raportoi Iranin ulkoministeriön sanoneen iranilaiselle uutistoimisto Irnalle, että neuvottelut kestävät yhden päivän. Ulkoministeriön mukaan aamupäivällä keskustelut käydään välittäjien kanssa ja iltapäivällä myös pääneuvottelijat tapaavat.
Sveitsin ulkoministeriön mukaan neuvottelut ovat osa Yhdysvaltojen ja Iranin aiemmin tällä viikolla allekirjoittaman alustavan rauhansopimuksen täytäntöönpanoprosessia.
Uutiskanava CNN:n diplomaattilähteen mukaan neuvottelut alkavat hätäkokouksella Libanonin tilanteesta.
Yhdysvaltojen ja Iranin allekirjoittaman sopimuksen on tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa, mutta Yhdysvaltain kumppanimaa Israel on jatkanut siellä iskujaan.
Iranin ja Yhdysvaltojen oli tarkoitus aloittaa keskustelut jo perjantaina, mutta neuvotteluja lykättiin. Syytä lykkäämiselle ei kerrottu julkisuuteen, mutta mediatietojen mukaan kyse olisi ollut Libanonin tilanteesta.
Muun muassa CNN:n diplomaattilähteen mukaan Iran olisi pyytänyt Yhdysvalloilta takeita Libanonin väkivaltaisuuksien lopettamisesta ennen kuin neuvottelut jatkuisivat.
Libanon tuli vedetyksi mukaan Yhdysvaltojen ja Israelin aloittamaan sotaan, kun libanonilainen äärijärjestö Hizbollah aloitti maaliskuun alussa iskut Israeliin tukeakseen Irania. Israel vastasi mittavin ilmaiskuin ja aloitti maahyökkäyksen Libanonin eteläosassa.
Iran ilmoitti lauantai-iltana, että Hormuzinsalmi suljetaan uudelleen. Jokseenkin epäselväksi jäi, oliko salmi tosiasiallisesti suljettu vai oliko kyseessä pelkkä uhkaus.
Iranin keskussotilasjohto kertoi salmen sulkemisen syyksi Israelin iskut eteläiseen Libanoniin. Iranin mukaan iskut rikkovat Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta.
Iranin ilmoituksen jälkeen Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen Centcomin tiedottaja Tim Hawkins sanoi muun muassa Axios-uutissivustolle, että liikenne salmella jatkuu edelleen.
Aiemmin Centcom sanoi Yhdysvaltain joukkojen olevan Hormuzinsalmella valppaina varmistaakseen, että kaikkia Iranin kanssa tehdyn sopimuksen kohtia noudatetaan.
Libanonin väkivaltaisuuksien lopettamisen lisäksi alustavassa rauhansopimuksessa linjattiin myös Hormuzinsalmen avaamisesta. Iran sitoutui takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzinsalmessa heti, kun sopimus on allekirjoitettu.
Yhdysvallat puolestaan sitoutui poistamaan vaiheittain kaikki pakotteet Iranilta sekä lopettamaan Iranin laivasaarron 30 päivän kuluessa alustavan sopimuksen allekirjoittamisesta. Yhdysvaltojen on lisäksi määrä siirtää joukkonsa pois Iranin läheisyydestä saman ajanjakson aikana.
Maat ovat sopineet, että lopullinen rauhansopimus tulisi solmia 60 päivän sisällä alustavasta sovusta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhosi lauantaina sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvallat saattaa määrätä tulleja Hormuzinsalmella, jos neuvottelijat eivät pääse sopimukseen sodan lopettamisesta.Artikkelin aiheet
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