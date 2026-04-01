Tänään on Suomen ylikulutuspäiväSuomi on vuodesta toiseen eniten uusiutuvia luonnonvaroja kuluttavien maiden joukossa.
Suomen ylikulutuspäivä on tänään, kertoo WWF. Suomalaiset ovat laskennallisesti kuluttaneet oman oikeudenmukaisen osuutensa maailman uusiutuvista luonnonvaroista vain kolmessa kuukaudessa.
Uusiutuvien luonnonvarojen kulutuksen laskennassa luonnonvarat on jaettu tasan kaikkien maapallon ihmisten kesken.
Suomi on vuodesta toiseen eniten uusiutuvia luonnonvaroja kuluttavien maiden joukossa. Suomi on tämän vuoden ylikulutustilastoissa sijalla 16.
Tilaston ykkössijalla on Qatar, joka kulutti osuutensa uusiutuvista luonnonvaroista jo 4. helmikuuta. Ylikulutuspäiväänsä helmikuussa viettivät myös Luxemburg ja Singapore.
Suomen verrokkimaista Tanskan ylikulutuspäivä ajoittui maaliskuun loppuun. Ruotsi seuraa Suomea muutaman päivän jäljessä huhtikuun 4. päivänä. Pohjoismaista Norjasta ja Islannista ei ollut saatavissa vertailuun tarvittavaa dataa.
Ylikulutustilastoissa on mukana yhteensä 82 maata. Näistä vain 13 elää yhden maapallon kantokyvyn rajoissa. Parhaiten vertailussa suoriutuu Bangladesh, jonka asukkaat käyttävät vuodessa alle puolet oikeudenmukaisesta osuudestaan maailman uusiutuvista luonnonvaroista.
Maapallon kantokyvyn rajoissa eläviin maihin lukeutuvat myös Nigeria, Intia ja Filippiinit sekä muita kehittyviä maita lähinnä Aasiasta ja Afrikasta.
WWF:n mukaan yhteiskunnan rakenteet ylläpitävät luonnonvarojen ylikulutusta, mitä pidetään luontokadon tärkeimpänä taustatekijänä. Ylikulutus näkyy myös ympäristön laadun heikkenemisenä, kuten laajoina avohakkuina sekä vesien rehevöitymisenä, WWF nostaa esiin.
Ylikulutuspäivät laskee vuosittain Global Footprint Network -tutkimuslaitos. Aineistona käytetään muun muassa YK:n keräämää dataa sekä viimeisimpiä talouden tunnuslukuja.
Eri vuosina lasketut ylikulutuspäivät eivät ole vertailukelpoisia keskenään, sillä laskentamenetelmää kehitetään jatkuvasti. Viime vuoden Suomen ylikulutuspäivän tarkennettu päivä on 31. maaliskuuta. Päivää vietettiin viime vuonna 6. huhtikuuta.
