Lapin suosio mökkeilyssä laskussa – uusi ykkönen yllättää Runsasluminen talvi kasvatti Uudenmaan suosiota.

Entistä harvempi suomalainen ostaja haaveilee Lapissa sijaitsevasta mökistä.

Uutiset | Harrastukset Jarmo Palokallio

Lappi on menettänyt mökkisuosiotaan. Sen sijaan kiinnostus esimerkiksi Etelä-Savoon on elpynyt, mutta suosituimmaksi mökkimaakunnaksi on noussut Uusimaa.

Lapin mökkeilysuosio on laskussa. Entistä harvempi haluaa omistaa sieltä mökkiä, kertoo, vahvistaa johtaja Tiina Aalto-Fischer Oikotien tiedotteessa.

Aalto-Fischerin mukaan tulokseen saattaa löytyä yksinkertainen selitys. Nimittäin sää.

”Talvi oli Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla runsasluminen. Se vaikuttaa mökkikauppaan, koska kolmasosa suomalaisista asuu Uudellamaalla, jossa on myös suurin kulutusvoima”, Aalto-Fischer kommentoi.

”Yhä useampi haluaa mökin, jonne pääsee nopeasti viikonlopuksi.” Tuuli Aalto-Fischer

Lapin mökkivetovoimasta ison osan haukkaa nyt Kittilä. Muut Lapin paikkakunnat eivät tällä hetkellä nouse vetovoimassa esiin.

Vaikka Lappi ei ole mökiä etsivien ykköskohde, mökkikauppa käy siellä kaikesta huolimatta vilkkaana. Tarjontaa on paljon ja uusia mökkejä rakennetaan. Pohjoinen kiinnostaa ulkomaisia ostajia.

Se nostaa Lapissa mökkien hintoja.

Vuosi sitten suosituin mökkimaakunta oli Varsinais-Suomi. Nyt Uusimaa on noussut ykkössuosikiksi.

”Uudenmaan suosion nousun taustalla on laajempi mökkeilykulttuurin muutos. Yhä useampi haluaa mökin, jonne pääsee nopeasti viikonlopuksi”, Aalto-Fischer sanoo.

Myös Päijät-Häme ja Kanta-Häme ovat vakiinnuttaneet asemansa suosittuina mökkeilyalueina. Etelä-Savokin on palannut tukevasti kärkikymmenikköön.

Mökkeilytrendien kärsijöitä ovat Itä-Suomen perinteiset mökkimaakunnat Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Kumpikaan ei mahdu 10 halutuimman mökkimaakunnan joukkoon.

Pohjois-Savon Kuopio on Suomen mökkirikkain paikkakunta. Se on Suomen ainoa paikkakunta, jossa sijaitsee yli 10 000 mökkiä.