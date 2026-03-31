Varusmies menehtyi Karjalan prikaatissa VekaranjärvelläVaruskunnan lähiharjoitusalueella tapahtui tiistaina maastoskootterionnettomuus, jossa menehtyi yksi varusmies.
Varusmies menehtyi tiistai-iltapäivänä Kouvolassa Karjalan prikaatin Vekaranjärven varuskunnassa maastoskootterilla eli mönkijällä sattuneessa onnettomuudessa.
Onnettomuudesta tiedottavat puolustusvoimat ja poliisi.
Puolustusvoimien mukaan onnettomuus sattui Karjalan tykistörykmentin päivittäisessä harjoitustoiminnassa. Menehtyneen varusmiehen omaiset ovat saaneet tiedon tapahtumasta.
Puolustusvoimat kunnioittaa menehtyneen varusmiehen muistoa suruliputuksella keskiviikkona 1.4.2026 kaikissa Puolustusvoimien toimipisteissä.
Onnettomuustutkintaa toteuttaa Kaakkois-Suomen poliisilaitos.
