Jälleen uusi droonihavainto: Rajavartiolaitos eristi alueen ParikkalassaTilanteesta ei aiheudu vaaraa sivullisille.
Rajavartiolaitos kertoo havainneensa miehittämättömän ilma-aluksen Parikkalan alueella sijaitsevan Pyhäjärven jäällä.
Rajavartiolaitos on eristänyt alueen tutkinnan turvaamiseksi. Tilanteesta ei aiheudu vaaraa sivullisille.
Poliisi on ottanut laitteen tutkinnan johtovastuun. Keskusrikospoliisi arvioi erikseen oman mahdollisen esitutkinnan edellytyksiä.
Suomeen putosi sunnuntaina kaksi droonia, yksi Luumäelle ja toinen Kouvolan pohjoispuolelle. Ukraina on pyytänyt asiaa Suomelta anteeksi.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan mikään ei viittaa siihen, että viikonloppuna Suomeen pudonneet droonit olisi kohdistettu maahan tarkoituksella.
Orpo korosti tiistaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että Ukrainalla on oikeus puolustautua Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Tästä huolimatta Orpo kertoi Suomen "reklamoineen voimakkaasti" Ukrainalle siitä, että Suomen ilmatilaa on loukattu ja suomalaisille aiheutettu vaaraa.
Orpo kertoi myös olleensa droonitapauksesta yhteydessä Pohjoismaihin ja Baltian maihin sekä EU:n johtoon.
Juttua päivitetty klo 16.35: Lisätty Petteri Orpon kommentit sunnuntain droonitapauksista.
