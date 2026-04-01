Mieli ry: Kriisiapua hakevien ongelmat ovat entistä vaikeampia – yhä enemmän käsitellään taloushuolia ”Haastava taloustilanne ja sosiaaliturvaan ja palveluihin tehdyt rajut leikkaukset näkyvät nyt ihmisten arjessa”, sanoo Mieli ry:n kriisitoimintojen johtaja Sanna Vesikansa.

Ihmisten ahdistavan olon taustalla ovat tavallisimmin työttömyys, talousvaikeudet, arjessa selviytymisen vaikeudet ja ihmissuhdehuolet, mielenterveysjärjestö kertoo. JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA.

Kriisiapua hakevien ongelmat ovat entistä vakavampia ja monisyisempiä, kertoo mielenterveysjärjestö Mieli ry tiedotteessaan. Järjestön mukaan ahdistavan olon taustalla ovat tavallisimmin työttömyys, talousvaikeudet, arjessa selviytymisen vaikeudet tai ihmissuhdehuolet.

Mieli ry:n ja sen jäsenyhdistysten kriisikeskusten kriisityöntekijät kertovat saavansa runsaasti yhteydenottoja ihmisiltä, jotka eivät ole saaneet tarvitsemaansa apua.

”Erityisesti nuoret naiset puhuvat paljon itsetuhoisuudesta”, tiedotteessa sanotaan.

Päihteet eivät ole järjestön mukaan välttämättä ensisijainen yhteydenoton syy mutta aiempaa useammin osa keskustelua.

Keskusteluissa esiin nousee syvää toivottomuutta, keinottomuutta ja näköalattomuutta.

Entistä enemmän käsitellään taloudellisen tilanteen tuomia ongelmia, kuten asumiskustannuksia. Taloushuolia käsitellään enemmän myös pari- ja perhesuhteisiin liittyvissä keskusteluissa.

”Haastava taloustilanne ja sosiaaliturvaan ja palveluihin tehdyt rajut leikkaukset näkyvät nyt ihmisten arjessa”, sanoo Mieli ry:n kriisitoimintojen johtaja Sanna Vesikansa tiedotteessa.

Vesikansan mukaan leikkaukset näkyvät erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien mutta myös aiemmin kohtuullisen hyvin selvinneiden suomalaisten jaksamisessa.

Järjestön mukaan kriisityö on sitä hakeneille avuksi lähes poikkeuksetta.