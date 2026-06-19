Joka viides suomalainen juuttuu parkkipaikkaongelmiin – myöhästymiset arkea etenkin lapsiperheissä Pysäköintiongelmat iskevät kipeimmin lapsiperheisiin. 36 prosenttia puolison ja lasten kanssa asuvista kertoi ongelmista.

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Auto on edelleen monelle välttämätön kulkuneuvo lasten kanssa tai työmatkoilla. Kuvituskuva. Kuva: Petteri Kivimäki

Uutiset | Liikenne Onni Puutio

Tutkimuksen mukaan 22 prosenttia suomalaisista kertoo myöhästyneensä tapaamisesta tai joutuneensa perumaan menonsa parkkipaikan puuttumisen takia. Yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista vastaajista lähes kolmasosa (noin 31 %) kertoo myöhästyneensä tai peruneensa menon.

Puolison ja lasten kanssa asuvista reilu kolmannes (36 %) on myöhästynyt tai perunut menon parkkipaikan puutteen vuoksi. Tutkimusta pysäköintiongelmista teki Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry.

Kun lapsiperheistä yli kolmannes ja yksinhuoltajista joka kymmenes joutuu toistuvasti perumaan menoja parkkipaikkojen puutteen takia, kyse ei ole enää pienestä arjen kitkasta, kertoo yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Christian Metsäranta.

Hän huomauttaa, että parkkipaikkojen puute koskettaa juuri niitä ryhmiä, jotka asuvat ja työskentelevät keskustoissa, joissa joukkoliikenne toimii parhaiten.

Auto on monelle välttämätön kulkuneuvo lasten kanssa tai työmatkoilla. Kun kaupunkien tiivis asuminen ja infrasuunnittelu eivät kohtaa, seurauksena on myöhästymisiä ja peruttuja menoja. Tällainen kaupunkisuunnittelun ongelma kulminoituu kasvukeskuksissa, joissa toimivan infran puutteet näkyvät suoraan asukkaiden arjessa”, Metsäranta toteaa.

Pysäköintiongelmat näkyvät kaikissa ikäluokissa, myös nuorilla. 18–34- vuotiaista lähes joka kolmas on myöhästynyt tai joutunut perumaan menonsa, koska ei ole löytänyt parkkipaikkaa.

Pääkaupunkiseudulla, Oulussa, Turussa ja Tampereella ongelma kosketti noin joka neljättä ja maalla noin 14 prosenttia.

Tutkimus tehtiin kyselyn avulla. Siihen vastasi 1 000 suomalaista, ja otos painotettiin vastaamaan väestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Vastaajista noin 13 prosenttia kertoi, ettei käytä autoa.