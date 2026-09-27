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Juuri nyt | SDP esittää hallitukselle epäluottamusta, syynä Lähi-idän politiikan epäjohdonmukaisuus
Tilaajalle | Suomalaiset karjatilat ovat EU:n uuden kotieläinlinjan mallioppilaita, mutta palkintoa siitä on turha odottaa