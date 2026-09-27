Pääoppositiopuolue SDP esittää koko hallitukselle epäluottamusta poukkoilevan Lähi-idän politiikan vuoksi.

SDP:n ulkoasiainvaliokunnan jäsenten Antti Lindtmanin, Tytti Tuppuraisen sekä valiokunnan puheenjohtaja Johannes Koskisen mukaan hallituksen sisäiset linjaerot ja epäjohdonmukaisuus Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta.

Tiedotteessaan SDP mainitsee useita asioita, jotka heidän mielestään kuvastavat hallituksen sekavaa linjaa.

Syyskuun alussa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ilmoitti Suomen yhtyvän kansainväliseen yhteislausuntoon. Lausunnossa tuetaan kaupparajoituksia kansainvälisen oikeuden vastaisista Israelin siirtokunnista tuleville tuotteille.

SDP kuvailee linjausta oikeaksi. Heti perään kaksi hallituspuoluetta kuitenkin irtisanoutui ulkoministerin linjauksesta. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä arvostelivat Valtosta sosiaalisessa mediassa sooloilusta, ja sanoivat, ettei asiasta ole hallituksen yhteistä linjausta.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) myös ilmoitti, ettei Suomi valmistele kaupparajoituksia siirtokuntien tuotteille.

SDP:n mukaan hallituksen linjan sekavuutta lisää puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) äskettäinen matka Israeliin ja tapaaminen maan puolustusministeri Israel Katzin kanssa. Häkkänen itse kertoi, että päätös matkasta Israeliin oli hänen omansa. Vierailu liittyi Suomen Israelilta tilaamaan Daavidin linko -ilmatorjuntajärjestelmään.

”Edelleen on epäselvää, valmisteltiinko matka yhdessä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon kanssa. Epäselvää on myös, ottiko ministeri Häkkänen matkalla esille Israelin kansainvälisen oikeuden vastaiset teot”, puolue sanoo tiedotteessaan.

SDP:n mukaan poukkoilu ei ole uutta. Hallitus ei muun muassa ole edistänyt Palestiinan valtion tunnustamista, vaikka presidentti Alexander Stubb on ollut valmis tunnustamaan sen, jos hallitus tuo asian päätettäväksi.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus ei SDP:n mukaan ole kyennyt tekemään päätöstä, joka edistäisi konkreettisesti kahden valtion ratkaisua. Siksi presidentin ja hallituksen linjat eroavat puolueen mukaan nyt toisistaan.

SDP sanoo hallituksen ristiriitaisten viestien heikentävän Suomen uskottavuutta maailmalla.

”Välinpitämättömyys tässä kysymyksessä ei sovi Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan eikä aktiiviseen rauhanvälityksen perinteeseemme.”