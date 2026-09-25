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Esimerkkilukuina kuvassa käytetty Seinäjoelle rakennettavan 1,5 miljardin euron datakeskusta, jonka kiinteistöveroksi on ilmoitettu noin puoli miljoonaa euroa. Grafiikalla havainnollistetaan mittakaavaa kiinteistöveron osalta. Ilmakuva Muhokselle rakennettavan datakeskusalueen maanrakennustöistä.

Selvitimme, kuinka paljon kunta hyötyy puolentoista miljardin datakeskuksesta kiinteistöveroina

Vaalan kunnanjohtajan mukaan kuntien kannattaa ehdottomasti tavoitella datakeskusinvestointeja.
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Uutiset|Talous
25.9.202605:00
Joonatan Reunanen
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