Eduskunnassa on kahdeksan aktiivista maanviljelijää: Anne Kalmari (kesk.), Antti Kangas (ps.), Teemu Kinnari (kok.), Timo Mehtälä (kesk.), Anders Norrback (r.), Mikko Savola (kesk.), Markku Siponen (kesk.) ja Eerikki Viljanen (kesk.).

Tämä selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Jutusta löytyvästä taulukosta voi nimellä hakemalla katsoa kunkin kansanedustajan koulutuksen ja työhistorian.

Ammattiryhmistä parhaiten edustettuna ovat yrittäjät. 39 kansanedustajaa kertoo olevansa yrittäjä.

Poliiseja on selvityksen mukaan eduskunnassa kymmenen, lääkäreitä seitsemän.

Maailmanlaajuisesti poikkeuksellista on, että hallituksen ministereissä on peräti kolme entistä olympiaurheilijaa.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) oli kilpakävelijä, liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala (kd.) pikaluistelija ja ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) kilpapurjehtija.

Ilta-Sanomat: IS selvitti kaikkien 200 kansan­edustajan taustat – katso, millä koulutuksella ja työuralla päästään eduskuntaan