Ruotsalainen juhannushuvi muuttui vaaralliseksi – salko kaatui yleisön sekaan Ruotsalainen juhannusperinne osoittautui vaaralliseksi huviksi Stenegårdissa, kun juhannussalko kaatui sen nostovaiheessa keskelle yleisöä.

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Tapaus sattui juhannusaattona Järvsön taajamassa Ruotsin Gävleborgissa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Ruotsalainen juhannusperinne osoittautui vaaralliseksi huviksi Stenegårdissa, kun juhannussalko kaatui sen nostovaiheessa keskelle yleisöä.

Tapaus sattui juhannusaattona Järvsön taajamassa Ruotsin Gävleborgissa.

Asiata uutisoivat ruotsalaismediat Sveriges Radio, jonka toimittaja Felix Öste Personne todisti tapahtumaa yksityishenkilönä, sekä Aftonbladet-lehti.

Tapausta todistanut ja sen videolle kuvannut Sara kommentoi Aftonbaldetille kuvanneensa salon nostoa julkaistakseen videon sosiaalisessa mediassa.

Kesken noston hänelle kuitenkin hiipi ajatus, että ”entäs jos se salko kaatuu”. Ja niin se kaatuikin. Paikalla oli paljon juhannuksen juhlijoita.

”Se on valtava juhla, jossa on valtava määrä ihmisiä. Oli todella lähellä, että joku olisi saanut sen päälleen. Vain puolesta metristä kiinni”, Sara kuvailee lehdelle.

Salkoa työnnettiin ylös eräänalaisilla seipäillä. Tilanteesta kuvatulla videolla näkyy, kuinka pystyyn nostetun juhannussalon liikerata jatkuu yllättäen, ja koko komeus lähtee kaatumaan eteenpäin kohti nostoa seurannutta yleisöä.

Kukaan ei Sverige Radion mukaan onneksi loukkaantunut tilanteessa ja juhlallisuudet saattoivat jatkua, ilman juhannussalkoa tosin.

Juhannussalon pystytys kuuluu Ruotsin, mutta myös Ahvenanmaan ja Suomen ruotsinkielisten rannikkoseutujen juhannusperinteisiin.

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