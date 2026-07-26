Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Saarnia nakertava vieraslaji havaittu ensimmäistä kertaa EU:n alueelta – lähin esiintymä vain reilut 100 kilometriä Suomesta
Tilaajalle
|
Elokuvistakin tuttu Pien-Toijola on harvinainen aikamatka menneeseen
Elokuvistakin tuttu Pien-Toijola on harvinainen aikamatka menneeseen
Pien-Toijolan talonpoikaismuseossa on esillä pelkästään tilalla käytössä olleita esineitä.
Tilaajalle
Jaa
Uutiset
|
Historia ja perinne
26.7.2026
19:00
Ulrika Eerola Hovio
Mikkeli
Artikkelin aiheet
museo
kotiseutuhistoria
talonpoikaiskulttuuri
Pien-Toijola
elokuva
Jaa
Osaston luetuimmat
1
Liikenne
|
Yle: pienituloisille tulossa uusi sähköautotuki – vanhan bensa-auton romutuksesta tuhansien eurojen palkkio
2
Kodin talous
|
Video: Nelikko osti Mörri Möykyn tuvan Autiotalojen messuilta – ”Ei tehdä tästä työleiriä”
Tilaajalle
3
Politiikka
|
Vasemmistoliiton puoluesihteeri: Maatalouden EU-tukia ei saa mennä sivu suun, kansallista rahaa tarvittaessa löydyttävä
Tilaajalle
4
Yhteiskunta
|
USU: Pontos ei ole tehnyt ilmoitusta avoimuusrekisteriin – ”Ei ole tavattu tai lähetetty postia”
5
Kulttuuri
|
Suomelle uusi maailmanperintökohde 20 vuoden tauon jälkeen
6
Onnettomuudet
|
Hevonen pelastettiin ojasta Värtsilässä
7
Ympäristö
|
Viime päivien sateet nostivat monen pienen järven vedenkorkeutta yli 50 senttiä ‒ Järvien vedenpinnat normalisoituneet
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Historiikki kertoo Suomen maatalousteknologian opetuksen vaiheista
Koneviesti
|
Loimaan Sarka-museo esittelee Suomen maatalouden ja maaseudun kehitystä ennen koneita ja koneistumisen jälkeen – katso otteita laajasta näyttelyannista
Tilaajalle
Koneviesti
|
Koneviesti-lehti tänään vuonna 2012: Vain muutos on pysyvää