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Juuri nyt | Saarnia nakertava vieraslaji havaittu ensimmäistä kertaa EU:n alueelta – lähin esiintymä vain reilut 100 kilometriä Suomesta
Tilaajalle | Elokuvistakin tuttu Pien-Toijola on harvinainen aikamatka menneeseen
Suurin osa käyttöesineistä on nähtävillä päärakennuksessa.

Elokuvistakin tuttu Pien-Toijola on harvinainen aikamatka menneeseen

Pien-Toijolan talonpoikaismuseossa on esillä pelkästään tilalla käytössä olleita esineitä.
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Uutiset|Historia ja perinne
26.7.202619:00
Ulrika Eerola Hovio
Mikkeli
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