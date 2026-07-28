Pienessä ranskalaiskunnassa syytetään viranomaisia rikkaiden asuinalueen suosimisesta maastopalon sammutuksessa Miljonäärien asunnoista ja matkailusta tunnettu Cap Ferret'n niemi sai asukkaiden mielestä enemmän tukea kuin Le Porgen kunta.

Jaa Kuuntele

Ranskan lähihistorian tuhoisimmassa maastopalossa on palanut noin 240 kotia, joista valtaosa noin 3 500 asukkaan Le Porgessa. Kuva: AFP/LEHTIKUVA

Lounais-Ranskassa Giranden alueen tuhoisissa paloissa Le Porgen kunta on joutunut yhdeksi suurimmista kärsijöistä.

Alueella riehunut maastopalo on Ranskan tuhoisin ainakin 70 vuoteen. Palossa on tuhoutunut noin 240 kotia, joista päälle 180 noin 3 500 asukkaan Le Porgessa.

Kuntalaisten keskuudessa syyllistävä sormi on alkanut osoittaa kohti sammutustoimintaa johtavia viranomaisia ja heidän epäiltyjä priorisointipäätöksiään.

Monia paikallisia on hiertänyt ero tuen määrässä, jota lähetettiin Le Porgen alueelle ja jota lähetettiin ehkäisemään palon leviämistä miljonäärien asunnoista ja matkailusta tunnetulle Cap Ferret'n niemelle.

Maanantaina tilanne kärjistyi Le Porgen kunnantalolla, kun paikallinen mies alkoi huutaa loukkauksia kunnanjohtajaa tapaamaan tulleelle Giranden departementin prefektille Sophie Brocas'lle.

”Nyt ei ole aika etsiä syyllisiä”, Brocas kommentoi toimittajille poistuessaan kunnantalolta poliisin ja turvamiesten saattelemana.

Brocas'n mukaan palon ennennäkemätön luonne aiheutti arvaamattomia suunnanmuutoksia sen etenemisessä. Hänen mukaansa palon kääntymistä kohti Le Porgea ei voitu ennakoida.

”Se on poliittinen päätös.” Cecile Boudou

Kaikki paikalliset eivät ole vakuuttuneita Brocas'n vastauksesta.

”Tiedän, että Cap Ferret on vetovoimainen matkakohde, mutta silti”, kommentoi Cecile Boudou uutistoimisto AFP:lle.

Boudou kertoi, kuinka hänen iäkkäät vanhempansa joutuivat pakenemaan autollaan metsäteitä, kun heidän kotitalonsa paloi.

”Se on poliittinen päätös”, Boudou kuvailee sammutustöiden toteuttamista.

Le Porgen naapurikunnassa Le Templessä vapaaehtoisten sammuttajien toimintaa koordinoivan Pierre Alexandren mukaan alueelle ei annettu tarpeeksi kalustoa sammutustöihin. Hänen mukaansa alue uhrattiin palolle Cap Ferret'n kustannuksella.

”Resursseja olisi pitänyt jakaa paremmin”, Alexandre kertoi AFP:lle.

Le Porgen kunnanvaltuutettu Dorothe Benassy sanoi kuntalaisten tunteneen olonsa hylätyksi, kun resursseja ohjattiin Cap Ferret'n suojaamiseen.

Kunnanjohtaja vakuutti, että tapahtunutta tutkitaan myöhemmin.

Le Porgen kunnanjohtaja Martial Zaninetti vakuutti, että tapahtunutta tutkitaan myöhemmin.

”Kuulen ja ymmärrän suuttumuksen, mutta emme ole vielä siinä pisteessä, että voimme analysoida tapahtunutta”, hän sanoi.

Zaninetti kehotti olemaan tekemästä hätäisiä johtopäätöksiä, ennen kuin tutkinta saadaan päätökseen.

”Resurssit olivat olemassa, mutta palo oli hallitsemattomissa. Se levisi joka suuntaan.”