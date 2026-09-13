Pääministeri Ulf Kristersson kävi äänestämässä vaimonsa ja perheen kakkostytärten sekä koiran kanssa Strängnäsissä. AFP/LEHTIKUVA.

Pääministeri Ulf Kristersson kävi äänestämässä vaimonsa ja perheen kakkostytärten sekä koiran kanssa Strängnäsissä. AFP/LEHTIKUVA.

Ruotsissa on äänestetty sunnuntaina valtiopäivävaaleissa, joiden tulosta oli vaikea ennakoida ennen ääntenlaskentaa. Sosiaalidemokraattien johtama blokki oli johtanut pitkään mielipidemittauksissa, mutta ero oikeistoblokkiin oli kaventunut.

Tuoreessa Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n teettämässä mittauksessa vasemman blokin yhteenlaskettu kannatus oli 51,5 prosenttia.

Sosiaalidemokraatit ovat nyt oppositiossa. Nykyisessä pääministeri Ulf Kristerssonin hallituksessa istuvat maltillinen kokoomus, liberaalit ja kristillisdemokraatit. Ruotsidemokraatit on ollut hallituksen tukipuolue.

”Olen huomannut aitoa innostusta sen suhteen, että pääsisimme jatkamaan tärkeää työtämme”, Kristersson sanoi äänestettyään kotikunnassaan Strängnäsissä.

Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson taas painotti äänestäjien valintaa.

”Ruotsin kansan on nyt tehtävä päätös sen suhteen, mihin suuntaan he haluavat maatamme vietävän”, sanoi Nackassa äänestänyt Andersson.

Blokit avainasemassa

Ruotsissa yksittäisten puolueiden suosiota tärkeämpää on blokin suosio. Vaalituloksessa keskeistä on, miten hallituksen ja opposition välisessä asetelmassa käy.

Sosiaalidemokraattien johtamaan blokkiin kuuluvat ympäristöpuolue, vasemmistopuolue ja keskustapuolue.

Kiinnostavaa on vasemmistopuolueen ja keskustan keskinäinen taisto, sillä ne ovat mittauksissa olleet käytännössä tasoissa. Tämä vaikuttaa siihen, mihin suuntaan mahdollinen tuleva pääministeri Andersson lähtee viemään hallitusneuvotteluja ja mahdollisen hallituksen linjaa.

Andersson ei lauantai-illan pääministeriväittelyssäkään kertonut ensisijaista vaihtoehtoaan mahdolliseksi uudeksi punavihreäksi hallitukseksi.

Hän totesi medialle, että mahdollisia etenemistapoja olisi kolme. Yksi vaihtoehto olisi tavalla tai toisella muodostettava enemmistöhallitus. Toisessa skenaariossa jokin puolue suostuisi hallituksen ulkopuoliseksi tukipuolueeksi, ja kolmannessa vaihtoehdossa hallitus hakisi tukea esityksilleen eri puolueilta yksittäisissä kysymyksissä.

Anderssonin haasteeksi vaalien jälkeen voi muodostua se, että vasemmistopuolue ei suostu pelkän tukipuolueen rooliin, vaan haluaisi mukaan hallitukseen. Andersson ei tähän ole valmis.

”Vasemmistopuolueella on vielä pitkä matka kuljettavaksi ennen hallitusvastuuta. Sen sijaan teen mielelläni yhteistyötä heidän kanssaan”, Andersson sanoi lauantai-iltana.

Kristersson valmis jatkamaan

Kristersson on jo etukäteen ilmoittanut, että hän on valmis jatkamaan pääministerinä. Hänen mukaansa sosiaalidemokraattien tie johtaisi kaaoshallitukseen.

Kristersson on sitoutunut siihen, että oikeistohallituksessa olisi mukana ensimmäistä kertaa myös ruotsidemokraatit. Nyt istuvassa hallituksessa puolue on ollut tukipuolueena hallituksen ulkopuolella.

Kristerssonin johtamassa hallituksessa istuisivat näin ollen maltillinen kokoomus, ruotsidemokraatit, kristillisdemokraatit ja viimeisten mittausten perusteella äänikynnyksen ylittävä liberaalit.

Vaaliuurnien on määrä sulkeutua Suomen aikaa iltayhdeksältä. Ruotsissa äänestetään samalla myös alue- ja kuntavaaleissa.

lähteenä myös uutistoimisto TT.