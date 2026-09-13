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Juuri nyt | Pörssisähkön hinta nousee reippaasti maanantaina aamulla
Tilaajalle | Miehekkääksi ja naiselliseksi mielletty ruoka elävät ajassa – professori kertoo, miksi lihansyönnistä tulee useimmiten mieleen mies