Politiikka kiinnostaa nuoria aiempaa enemmän – silti he ovat aliedustettuina siellä Tulevaisuuden päättäjiä saatetaan menettää, jos nuorille ei tuoda esiin vaikuttamisen mahdollisuuksia. Demokratiakasvatuksen teemaviikko tarttuu asiaan.

Jaa Kuuntele

Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Yhteiskunta Terhi Torikka

Nuorten kiinnostus politiikkaan on korkeampaa kuin koskaan, mutta silti he ovat hyvin aliedustettuina kaikilla päätöksenteon tasoilla, ehdokkaina sekä valittuina, kertoo Nuorisoalan tiedote.

Kasvaneesta kiinnostuksesta huolimatta Suomessa nuorimman ikäluokan äänestysprosentti on merkittävästi muita Pohjoismaita heikompi, ilmeni Ungas val -hankkeen loppujulkaisusta.

Yksi syy voi olla se, että muissa Pohjoismaissa demokratiakasvatusta tehdään systemaattisemmin.

Suomalaiset nuoret kertovat, etteivät tiedä tarpeeksi erilaisista vaikuttamismahdollisuuksista osallistuakseen päätöksentekoon.

Demokratiakasvatuksen teemaviikko Politiikkaviikko pyrkii tavoittamaan nuoret ympäri Suomen pohtimaan omaa omaa vaikuttajaidentiteettiään.

”Esimerkiksi moni nykyisistä ministereistä omaa taustaa nuorisojärjestöstä. Jos nuorille ei tuoda esille erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa, saatamme menettää monta tulevaisuuden päättäjää. Pahimmillaan se on uhka koko suomalaiselle demokratialle” Nuorisoalan tiedotteessa todetaan.

Politiikkaviikon suojelijoina toimivat liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala sekä kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Se on valtakunnallinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko nuorille, jonka aikana yli 200:ssa nuorten ryhmässä ympäri Suomen pysähdytään demokratiakasvatuksen äärelle keskustelemaan yhteiskunnallisista asioista ja nuorten omista ajatuksista niiden suhteen.

Viikkoon ilmoittautuneet saavat käyttöönsä Nuorisoala ry:n demokratiakasvatusmateriaalia, jonka avulla aiheita voidaan käsitellä nuorten kanssa opetuksessa, nuorisotyössä ja muussa nuorten toiminnassa. Viikkoon on mahdollista ilmoittautua 27.3. asti.