Suomi otti historiallisen lentopallomitalin – Slovenia jäi vaille mahdollisuuksiaMitali on Suomen ensimmäinen miesten EM-lentopallossa, aiempi paras sijoitus oli nelossija vuodelta 2007.
Suomen miesten lentopallomaajoukkueen loistavasti sujunut EM-turnaus päättyi historiallisella tavalla, kun pronssiottelussa Milanossa kaatui Slovenia komean esityksen päätteeksi selvin luvuin 3—0 (25—23, 25—20, 29–27).
Mitali on Suomen ensimmäinen miesten EM-lentopallossa, aiempi paras sijoitus oli nelossija vuodelta 2007.
EM-turnaus päättyy kello 22 Suomen aikaa alkavaan loppuotteluun, jossa kohtaavat Suomen välierässä voittanut Ranska ja Puola.Artikkelin aiheet
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