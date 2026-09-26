Tuottajajärjestöt MTK ja SLC ovat pyytäneet Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV) selvittämään S-ryhmän toiminnan vaikutuksia kilpailuun.

Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli kommentoi päivittäistavarakaupan markkinarakennetta Sakunrakentaja-lehdessä. Akseli pitää Suomen päivittäistavarakaupan keskittymistä Pohjoismaille tyypillisenä ilmiönä.

Hänen mukaansa pienillä, harvaan asutuilla ja maantieteellisesti laajoilla markkinoilla jakelu- ja logistiikkaverkoston ylläpito vaatii tehokkuutta tuovaa mittakaavaa.

Keskittyminen ei Akselin näkemyksen mukaan tarkoita vähäistä kilpailua, vaan nykyinen kaupan rakenne on syntynyt kannattamattomien toimijoiden karsiuduttua markkinoilta.

Akselin mukaan K-ryhmän toimintamalli poikkeaa rakenteellisesti ketjuista, joissa päätöksenteko on keskitettyä. K-ruokakauppiaat ovat itsenäisiä yrittäjiä, jotka päättävät paikallisesta valikoimasta ja kuluttajahinnoista alueellisen kilpailutilanteen ja kuluttajakysynnän perusteella. Kauppiailla ei ole ostopakkoa Keskosta, ja kaupat tekevät hankintoja myös suoraan paikallisilta tuottajilta.

Akseli kertoo Salkunrakentajan haastattelussa, että Kesko varmistaa tavarantoimittajien kanssa reilut ehdot kirjallisilla sopimuksilla sekä noudattamalla elintarvikemarkkinalakia ja muita sovellettavia säännöksiä. Hankintaorganisaatiota koulutetaan lisäksi säännöllisesti neuvottelukäytännöistä.

”Vahva kotimainen alkutuotanto ja kilpailukykyinen elintarviketeollisuus ovat myös Keskon etu”, hän toteaa lehdelle.

Salkunrakentaja: MTK:lta selvityspyyntö S-ryhmästä – Kesko kommentoi kilpailutilannetta