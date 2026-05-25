Ruokatiedon uudeksi kasvujohtajaksi Marjukka Mattio Mattio aloittaa myös vetäjänä hankkeessa, joka on osa ruoka-alan kasvuohjelmaa. Tavoitteena on kaksinkertaistaa Suomen elintarvikevienti vuoteen 2031 mennessä.

Marjukka Mattio Maitovaltuuskunnan kokouksessa 2025. Kuva: Jaana Kankaanpää

Agronomi, MMM Marjukka Mattio aloittaa Ruokatieto Yhdistys ry:n kasvujohtajana ja Ruokaviennin yrityslähtöisen kasvualustan vetäjänä kesäkuun alussa. Mattio on toiminut MTK:n maitoasiamiehenä vuodesta 2019.

”On todella innostavaa viedä ruokaviennin kasvualustaa eteenpäin kohti pysyvää toimintamallia yhdessä elintarvikeyritysten ja valtionhallinnon kanssa. Laadukkaat ja kestävät suomalaiset tuotteet luovat vankan pohjan kasvulle, jota kasvualusta mahdollistaa yritysten tarpeisiin vastaamalla”, Mattio kommentoi siirtymistään uuteen tehtävään.

Ruokatieto Yhdistys ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja vientivaliokunnan puheenjohtaja Ismo Nikkola kertoo olevansa iloinen uuden vaikuttamisen ammattilaisen liittyessä mukaan Ruokatiedon tiimiin.

”Suomen tavoite elintarvikeviennin kasvattamiselle on haastava. Sen saavuttamiseksi yritysten ja valtionhallinnon pitää tehdä hyvää yhteistyötä”, Nikkola kommentoi tiedotteessa.

”Ruokatieto Yhdistys ry:n rooli Ruokaviennin yrityslähtöisen kasvualustan johtajana on keskeinen”, hän jatkaa ja kuvaa kasvujohtajan tehtävää erittäin tärkeäksi yhdistykselle.

Viestintään ja vienninedistämiseen keskittyvään Ruokatietoon kuuluvat jäseninä kaikki Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävät yritykset sekä muita suomalaista ruokaketjua edustavia yhteisöjä.

Yhdistyksen johtama Ruokaviennin yrityslähtöinen kasvualusta -hanke pyrkii edistämään suomalaisen ruoan vientiä ja menestystä maailmalla rakentamalla elintarvikealan kasvua yrityslähtöisesti yhdessä valtion ja alan verkostojen kanssa.

Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ruoka-alan kasvuohjelmaa, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa Suomen elintarvikevienti vuoteen 2031 mennessä.