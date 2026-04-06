Traktorit suuntaamassa Helsinkiin – viljelijät järjestävät mielenilmausta torstaille Sosiaalisessa mediassa joukkojaan kokoava traktorimarssi on järjestetty omin voimin. Tapahtuman lopullista osallistujamäärää ei vielä tiedetä.

Traktorimarssi nähtiin pääkaupungissa edellisen kerran maaliskuussa 2016. Kuva: Markku Vuorikari

Taneli Laine

Torstaina 9.4. järjestetään eduskuntatalon edustalla Helsingissä traktorimarssi.

Marssin järjestäjät Mikko Salmu, Henrik Ylikauppila ja Antti Alakotila kertovat, että tapahtumasta on tehty ilmoitukset poliisille sekä Helsingin kaupungille.

Marssin tarkkaa osallistujamäärää ei vielä tiedetä, mutta järjestäjät toivovat paikalle noin sataa traktoria. Toistaiseksi marssiin lähtijöiden WhatsApp-ryhmässä on Salmun mukaan noin 50 henkeä.

Merijärveläinen Salmu sanoo Helsinkiin lähdön toteutuvan osallistujamäärästä riippumatta. Hän on varmistanut omalle Valmetilleen lavettikuljetuksen pääkaupunkiin.

”Kyllä me mennään, että se on ihan varma.”

Tapahtumaa on markkinoitu lähinnä sosiaalisessa mediassa. Marssia varten on perustettu Facebook-ryhmä sekä Helsinkiin lähtijöille oma Whatsapp-keskustelu. Myös jokunen TikTok-video on julkaistu.

Kyse ei ole Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton tai muun yhdistyksen järjestämästä mielenilmauksesta, vaan järjestäjien sekä tukijoukkojen itse kokoamasta tapahtumasta.

”MTK kieltäytyi, vaikka tarjottiin myös marssin siirtämistä päivällä tai parilla”, sanoo ylöjärveläinen Alakotila.

Järjestäjien mukaan MTK:n ratkaisu on herättänyt pettymystä. Samalla he arvioivat, että kentällä on nyt enemmän lamaantumista ja epätoivoa kuin edellisen Helsingissä järjestetyn traktorimielenosoituksen aikaan vuonna 2016.

Listaa marssijoiden muutosvaatimuksista ei ole pääsiäisenä tehtyjen Salmun ja Alakotilan haastattelujen aikaan julkaistu.

”Listaa varmasti laaditaan vielä”, Salmu sanoo.

Järjestäjien puheissa ja somen julkaisuissa kuitenkin toistuvat viljelijöiden asema, maatalouden kannattavuuskriisi sekä turvetuotannon merkitys.

”Turve on tärkeä paitsi varmana energian lähteenä myös maatalouden käytännön tuotantopanoksena, kuten kuivikkeena, kasvualustana ja viljan kuivauksessa”, Alakotila summaa.

Tahto on, että turpeelle myönnettäisiin uusiutuvan luonnonvaran asema.

Salmun mukaan marssijoiden huoli kohdistuu myös siihen, löytyykö alalle tulevaisuudessa jatkajia.

”Pitäisi luoda konkreettista uskoa nuorten pariin, että maatalous olisi kannattava alanvalinta.”

Eduskuntatalon edessä Mannerheimintiellä ja Kansalaistorilla kello 11 alkavaan tapahtumaan on Alakotilan mukaan kutsuttu puhujia eduskunnasta sekä Ruokavirastosta ja Luonnonvarakeskuksesta.