Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA järjestää maanantaina erityiskokouksen IranistaIAEA:n mukaan kokous järjestetään Venäjän pyynnöstä.
Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA järjestää maanantaina erityiskokouksen Iraniin kohdistuvista Israelin ja Yhdysvaltojen iskuista. IAEA kertoi asiasta lausunnossaan myöhään lauantaina.
IAEA:n mukaan kokous järjestetään Venäjän pyynnöstä. Lauantaina Venäjän ulkoministeriö varoitti, että Yhdysvaltojen ja Israelin iskut, jotka osittain kohdistuvat Iranin ydinohjelmaan, voivat aiheuttaa myös ydinkatastrofin.
Neuvotteluissa Iranin ydinohjelmasta välittäjänä toiminut Oman kertoi perjantaina, että Iran olisi ollut valmis myöntämään IAEA:n tarkastajille täyden pääsyn ydinlaitoksiinsa sopimuksen ehtojen tarkastamiseksi.
IAEA:n tarkastajat poistuivat Iranista sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iranin ydinohjelmaan kesäkuussa.
Länsimaat ovat Yhdysvaltojen ja Israelin johdolla syyttäneet Irania pyrkimyksistä kehittää ydinaseita. Iran on kiistänyt tämän.
