Puolustusministeri torppasi 14 kiinteistökauppaa Luvanhakijoina oli kansalaisia tai yrityksiä useista maista.

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Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) teki useita päätöksiä olla myymättä kiinteistöjä Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisille tai yrityksille. Kuva: EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Uutiset | Politiikka STT

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa.

Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa.

Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta.