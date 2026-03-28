Ministeri Multala esitti Ylellä apua korkeaan bensan hintaan: Työmatkavähennyksen nosto ja verohelpotus ammattiliikenteelleSari Multala kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa lauantaina.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) nosti esiin työmatkavähennyksen korottamisen ja veronpalautuksen kaltaisen mallin ammattiliikenteelle mahdollisina helpotuksina bensan korkeaan hintaan.
Hän kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa lauantaina.
Multala korosti, että tilannetta ja mahdollisia keinoja pitää kuitenkin arvioida rauhassa.
Jakeluvelvoitteen laskeminen ei Multalan mukaan olisi nopea, yksinkertainen eikä erityisen vaikuttava ratkaisu.
