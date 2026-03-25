MT:n tiedot: Elintarvikemarkkinalaki tulossa eduskuntaan tällä viikolla Elintarvikemarkkinalain uudistus on MT:n tietojen mukaan huomisen valtioneuvoston yleisistunnon asialistalla, ja etenemässä eduskuntaan.

Uudessa esityksessä on tarkoitus puuttua muun muassa siihen, että kaupan omien merkkien sopimusvalmistajaksi suostuminen ei saa olla ehtona muille ostoille. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Politiikka Hermanni Härkönen

Elintarvikemarkkinalain uudistuksen kakkosvaihe on MT:n tietojen mukaan vihdoin etenemässä eduskuntaan tällä viikolla.

Esitys on valmis, siitä on sopu hallituspuolueiden kesken, ja se on tulossa valtioneuvoston yleisistunnon pöydälle ja siitä eduskuntaan huomenna torstaina.

Hallituksen esitystä laista on odotettu jo muutamia viikkoja. Ensin lain viivästymistä perusteltiin lainvalmistelun arviointineuvoston toivomien muutosten huomioimisella.

Esityksen viipyessä maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) kertoi, että lain sisällöstä on hallituksen sisällä sopu, mutta toteutusaikataulusta ei.

MT:n ja muun median tietojen mukaan lain eteneminen oli kytketty hanhien ja merimetsojen metsästämisen edistämiseen.

Nyt elintarvikemarkkinalain edistäminen on MT:n tietojen mukaan kuitenkin saanut hallituspuolueiden hyväksynnän myös aikataulun osalta, ja se on tulossa eduskuntaan jo tällä viikolla.

Elintarvikemarkkinalaki oli lausuntokierroksella viime syksynä. Sillä on tarkoitus säädellä ruokaketjun sopimuksia ja parantaa alkutuottajan asemaa.