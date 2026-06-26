Farmari 2028 järjestetään Jyväskylässä Farmari-maatalousnäyttely on seuraavaksi Jyväskylässä. Paikkakunta julkistettiin Farmari-juhlassa Kalajoella perjantaina.

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Kuvaa tämän vuoden Farmarista Kalajoelta. Kuva: Lari Lievonen

Uutiset | Maatalous Onni Puutio

Farmarin seuraava järjestäjä on selvillä. Tapahtuman lippu luovutettiin Kalajoen tapahtumassa Jyväskylälle. Vuoden 2028 Farmari pidetään Jyväskylässä 29.6.–1.7.2028 Killerin alueella. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi eri puolilla Suomea.

Tapahtuma kokoaa yhteen maa- ja metsätalousalan ammattilaiset, yrittäjät, näytteilleasettajat sekä suuren yleisön.

”Olemme erittäin kiitollisia siitä, että Jyväskylä on valittu vuoden 2028 Farmarin isäntäkaupungiksi”, iloitsee Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mauri Pekkarinen.

”Killerin alue on monille viljelijöille ennestään tuttu. Alueella järjestettiin 1990-luvulla tunnettu KoneKilleri-konenäyttely, joka keräsi runsaasti kävijöitä maatalousalalta. Sittemmin alue on uudistunut ja tarjoaa nykyisin erinomaiset puitteet Farmarin järjestämiselle”, taustoittaa Farmarin näyttelytoiminnan johtaja Henri Honkala.

Farmarin järjestää ProAgria Tapahtumat Oy. Tapahtuma esittelee maa- ja metsätalousalan uusimpia ratkaisuja, teknologiaa ja innovaatioita. Lisäksi se tarjoaa kohtaamispaikan alan ammattilaisille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle.