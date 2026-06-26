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Juuri nyt | Kunta: Rehufirman teurasjätteet siivotaan – arvio hinnasta yli miljoona euroa
Tilaajalle | Karhunmetsästys etenee kaksilla raiteilla ‒ poikkeusluvista 36 hakemusta, kiintiömetsästys lausunnoille