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Kela-kyytejä ajava Mervi Heikkinen ja kyytiläinen Hermanni Heikkinen kuvattiin Kajaanissa. Mervi Heikkinen ymmärtää, miksi Kainuussa Kela-kyydit ovat pidentyneet, vaikka muualla ne ovat monin paikoin lyhentyneet.

Tyypillinen Kelan korvaama taksimatka on jopa lyhentynyt parissa vuodessa – Mervi Heikkinen tietää, miksi Kainuussa tilanne on toinen

Hyvinvointialueiden tasolla kuva eroaa valtakunnan tasosta melko paljon.
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Uutiset|Yhteiskunta
21.6.202618:00
Matti Tuominen
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