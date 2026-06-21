Tyypillinen Kelan korvaama taksimatka on jopa lyhentynyt parissa vuodessa – Mervi Heikkinen tietää, miksi Kainuussa tilanne on toinen

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Uutiset
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Yhteiskunta
21.6.2026
18:00
Matti Tuominen
Artikkelin aiheet
Kelan korvaamat matkat
taksikuljetukset
Kainuu
hyvinvointialueet
terveydenhuolto
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Mainos: Bosch
Helteet tulossa? Näin valitset oikean ilmalämpöpumpun ja varmistat kodin mukavuuden
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