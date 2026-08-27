Kuningas Kaarle XVI Kustaan vierailu liittyy hankkeeseen, jossa kunnostetaan Tornionjoen vesistöalueen joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. JOUNI PORSANGER / LEHTIKUVA.

Kuningas Kaarle XVI Kustaan vierailu liittyy hankkeeseen, jossa kunnostetaan Tornionjoen vesistöalueen joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. JOUNI PORSANGER / LEHTIKUVA.

Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin Sari Essayahin (kd.) sekä ympäristö- ja ilmastoministerin Sari Multalan (kok.) kanssa.

Vierailu liittyy Triwa Life -hankkeeseen, jossa kunnostetaan Tornionjoen vesistöalueen joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Kuningas ja ministerit tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella.

Portimokosken kalatie valmistui viime syksynä. Sen tavoitteena on auttaa vaelluskaloja palaamaan Tengeliönjokeen. Kalatiet avaavat vaelluskaloille lähes tuhat kilometriä vapaata vesistöä.

Portimokosken kalatiellä tehtiin ensimmäisen seurantakesän aikana yli 3 000 kalahavaintoa.

Essayah vierailee torstaina myös Rovaniemellä ja Multala tapaa Aavasaksalla Pellon ja Ylitornion kuntien johtoa.