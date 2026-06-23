Kaavakiista Kajaanissa: kaupungin mukaan datakeskus tuottaa enemmän kuin kaivos Kaava mahdollistaisi muun muassa Googlen datakeskustoimintojen sijoittumisen alueelle.

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Datakeskuksissa on tärkeää huolehtia jatkuvasta sähkönsyötöstä. Kuvituskuva UPS-ratkaisuja datakeskuksiin tekevän Eatonin tehtaalta. Kuva: Lari Lievonen

Uutiset | Talous Joonatan Reunanen

Kaivosyhtiö Otanmäki Mine oy on valittanut Kajaanin kaupunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä Otanmäki–Humpinsuo -osayleiskaava.

Yhtiö valitti kaavasta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Yhtiö väittää kaavapäätöksen olevan lainvastainen, ja vaatii sen kumoamista. Kaivosyhtiö suunnittelee vanhan kaivoksen avaamista alueelle. Kaava mahdollistaa muun muassa Googlen datakeskustoimintojen sijoittumisen alueelle.

Ongelmia on yhtiön mukaan alueidenkäyttölain, maakuntakaavan sekä EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen huomioimisessa.

Kaivosyhtiö on ilmoittanut tavoittelevansa kaivoslupaa Otanmäen–Vuorokkaan alueelle. Ensin se haluaa kuitenkin saada tutkimukset ja laskelmat valmiiksi.

Otanmäen ja Vuorokkaan kaivokset lopettivat toimintansa vuonna 1985. Osayleiskaavan kattamalla alueella ei ole voimassa olevaa kaivoslain mukaista kaivoslupaa.

Kaupungin mukaan teollisuusalue on suurella todennäköisyydellä myös pitkällä aikavälillä alue- ja paikallistaloudellisesti tuottavampi vaihtoehto kuin kaivostoiminta.

Kajaanin kaupunki kiistää yhtiön väitteet. Sen mukaan kaavaselostuksessa on arvioitu perusteellisesti sekä datakeskustoiminnan että kaivostoiminnan taloudellisia vaikutuksia.

Kaupungin mukaan teollisuusalue on suurella todennäköisyydellä myös pitkällä aikavälillä alue- ja paikallistaloudellisesti tuottavampi vaihtoehto kuin kaivostoiminta.

Kaupunki muistuttaa, että valittajayhtiö on perustettu vuonna 2012, mutta sillä ei ole koskaan ollut kaivostoimintaa alueella. Yhtiö ei myöskään kaupungin käsityksen mukaan omista maata osayleiskaava-alueella.

Kaupunginhallitus käsittelee hallinto-oikeudelle annettavaa lausuntoa valituksesta tänään tiistaina.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.