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Juuri nyt | Kaksi isoa puurakentajaa lyövät hynttyyt yhteen
Tilaajalle | Sydäninfarkti iski saunassa – seuraavana aamuna Janille tehtiin kolme pallolaajennusta: ”Sain jatkoaikaa”