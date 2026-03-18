Lemmikkien siirtoa koskevat pykälät muuttuvat ‒ jatkossa ei poikkeuksia raivotautirokotteesta Tulli tarkasti vuonna 2024 yhteensä 14 747 rajan yli kulkenutta lemmikkiä. Puutteita siirron ehdoissa havaittiin 291 eläimellä.

Jaa Kuuntele

Jatkossa EU:n ulkopuolelta tuleville koiranpennuille ei myönnettäisi poikkeuksia raivotautirokotuksia koskevista vaatimuksista.

Uutiset | Lemmikit Taneli Laine

Lemmikkieläinten siirtoja koskeva lakimuutos etenee eduskunnan täysistuntoon. Maa- ja metsätalousvaliokunta puolsi keskiviikkona hallituksen esitystä sääntelyn päivittämisestä.

Kyse on lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista eli esimerkiksi siitä, millä ehdoilla koiria, kissoja tai muita lemmikkejä voidaan tuoda maahan tai viedä maasta, kun eläimiä ei siirretä myyntitarkoituksessa.

Lakimuutoksella kansallinen sääntely sovitettaisiin vastaamaan EU:n eläinterveyssäännöstöä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 21. huhtikuuta 2026.

Lemmikkieläinten siirtojen valvonta ei ole Suomessa aivan pieni asia. Tullin tietojen mukaan Tulli tarkasti vuonna 2024 yhteensä 14 747 lemmikkieläintä, ja puutteita siirron ehdoissa havaittiin 291 eläimellä. Valvontaa on tarkoitus lainmuutoksella tehostaa.

Valiokunta ehdotti lakia täydennettäväksi siten, että Ruokavirasto tai Tulli voi rikkomustilanteissa myös itse toimeenpanna eläimen lopettamisen tai kielletyn tuotteen hävittämisen toimijan kustannuksella.

Esiin nostettiin myös rabies eli vesikauhu vakavana kansanterveysriskinä, minkä vuoksi lemmikkien liikkumista maasta toiseen on seurattava tarkasti.

EU:n ulkopuolelta tuotaville koiran-, kissan- ja fretinpennuille ei jatkossa enää voisi myöntää aiempaan tapaan poikkeuksia raivotautirokotuksia koskevista vaatimuksista. Asiantuntijalausunnoissa muutosta on pidetty perusteltuna.

Isossa-Britanniassa valmistui maaliskuun alussa kuolemansyyntutkinta, jonka lopputuloksena todettiin brittinaisen kuolleen rabiekseen, jonka oli saanut koiran raapaisusta lomamatkalla Marokossa.