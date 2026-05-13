SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kärysi ratista
SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen.
Räsänen kertoi keskiviikkona Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa Kehä I:llä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea.
Räsänen sanoo, että hänen poliisilta saamassaan sakkovaatimuksessa rangaistus oli 40 päiväsakkoa eli 2 300 euroa. Hän kertoo maksaneensa sakon jo.
”Ajokiellon keston poliisi ratkaisee aikanaan”, hän kirjoittaa.
Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle.
”Olen asiasta äärimmäisen häpeissäni ja pahoillani. Teko oli täysin väärin.”
Hän myös sanoo päättäneensä, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa tai SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana.
