Tokmanni vauhdittaa kasvua Spar-yhteistyöllä – ruokapanostukset laajenevat myös RuotsiinDollarstore-segmentin liikevaihto kasvoi, mutta kasvu ei vielä täysin kattanut liiketoiminnan kulujen kasvua.
Tokmanni-konserni aikoo vauhdittaa kasvuaan päivittäistavarakaupassa Spar-yhteistyön avulla.
Yhtiö kertoi puolivuotiskatsauksen tiedotteessa laajentavansa Spar-brändin tuotteiden jakelua myös Dollarstore-myymälöihin Ruotsissa. Ensimmäisten tuotteiden odotetaan tulevan myyntiin Ruotsin myymälöihin tämän vuoden aikana.
Toimitusjohtaja Sampo Päällysahon mukaan Spar-verkoston laajentaminen tukee konsernin tavoitetta kasvattaa päivittäistavarakaupan roolia liiketoiminnassa.
"Spar-verkoston laajentaminen tukee tavoitettamme kasvaa yhä merkittävämmäksi toimijaksi päivittäistavarakaupassa sekä lisätä asiointitiheyttä", Päällysaho sanoo tiedotteessa.
Tokmanni avasi katsauskaudella kaksi uutta Eurospar-supermarkettia, joten ketjulla oli kesäkuun lopussa yhteensä kuusi Eurospar-myymälää Suomessa. Yhtiö hakee yhteistyöstä hyötyjä erityisesti hankinnoissa ja omien merkkien laajentamisessa.
Tiedotteen mukaan yhteiset hankinnat sekä Tokmannin ja Dollarstoren yhteiset Spar-tuotevalikoimat kasvattavat ostovolyymeja ja tukevat myyntikatteen kehitystä pitkällä aikavälillä.
"Spar-verkoston laajentaminen tukee tavoitettamme kasvaa yhä merkittävämmäksi toimijaksi päivittäistavarakaupassa sekä lisätä asiointitiheyttä.”
Tokmannin kannattavuutta rasitti erityisesti Dollarstore-segmentti, jossa liikevaihdon kasvu ei vielä kattanut kulujen kasvua. Yhtiö kirjasi lisäksi Dollarstore-segmenttiin liittyvän 24,3 miljoonan euron liikearvon arvonalentumisen sekä 12 miljoonan euron vaihto-omaisuuteen liittyvän alaskirjauksen.
Tokmanni korostaa kuitenkin, että Dollarstoren uudistaminen etenee suunnitellusti. Ruotsissa ketju panostaa aiempaa laajempaan tuotevalikoimaan ja myymäläuudistuksiin, joiden tavoitteena on kasvattaa asiakasvirtoja ja keskiostoksia.
Konserni arvioi vuoden 2026 liikevaihdon olevan aiemmin ilmoitetun mukainen, 1,78–1,86 miljardia euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan 85–105 miljoonaa euroa.
Päällysahon mukaan kuluttajat painottavat epävarmassa markkinatilanteessa edullisia hintoja ja laajaa valikoimaa.
"Tokmanni-konsernilla on erinomaiset edellytykset vastata näihin tarpeisiin ja vahvistaa edelleen asemaansa yhtenä Pohjoismaiden johtavista halpakauppaketjuista", hän sanoo.
Juttua päivitetty 7.8.2026 klo 9.05 grafiikalla.Artikkelin aiheet
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