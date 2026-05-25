Kylmä matalapaine tuo koleutta itärajalle Suomen itäpuolelle asettuu lähes paikoilleen laaja matalapaineen alue. Siihen liittyen runsasta pilvisyyttä, sateita ja kylmää ilmamassaa kiertyy lähipäivinä erityisesti itärajan tuntumaan.

Sää on varsin tuulista. Kuva: Sanne Katainen

Jani Sorsa

Suomi on lähipäivinä vahvasti pohjoisvirtauksen vaikutuspiirissä. Lämpötilat laskevat koko maassa, mutta erityisen selvästi säätilan muutos näkyy itärajan tuntumassa Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella, jossa lämpötilat jäävät tiistain ja torstain välillä ylimmilläänkin 10 asteen alapuolelle.

Muualla maassa tiistai on vielä verrattain lämmin, mutta keskiviikon ja torstain päivälämpötilat jäävät 15 asteen alapuolelle.

Säätila on itärajalla myös muilta osin poikkeava. Pilvisyys pysyy kauttaaltaan runsaana, ja ajoittainen vesisade jatkuu. Hetkittäin sade voi mennä rännänkin puolelle. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevampaa, ja mahdolliset sateet tulevat kuurottaisina. Ukkostakin voi maan etelä- ja keskiosassa esiintyä.

Sää on varsin tuulista. Puuskissa tuulennopeus ylittää useana päivänä 15 m/s, ja etenkin torstaina voi paikoin tulla pienimuotoisia tuulivahinkoja. Toisaalta runsas tuulisuus hillitsee lämpötilojen laskua öisin, joten hallan ja yöpakkasen riski on viileästä ilmamassasta huolimatta Etelä- ja Keski-Suomessa melko maltillinen.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

