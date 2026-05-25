Skoda Transtech aloittaa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaalla – jopa 200 työpaikkaa vaarassa KajaanissaOtanmäen tuotantolaitoksen vaikutus ulottuu noin 2 000 ihmiseen työntekijöiden perheiden ja paikallisyhteisöjen kautta.
Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti maanantaina aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää.
Irtisanomisten lisäksi muutosneuvotteluissa ovat esillä myös muut toimenpiteet, kuten muutokset työaikoihin, työtehtäviin ja vastuualueisiin sekä osa-aikaistukset.
Yhtiö huomauttaa tiedotteessaan, että Otanmäen tuotantolaitoksen vaikutus ulottuu noin 2 000 ihmiseen työntekijöiden perheiden ja paikallisyhteisöjen kautta.
Skoda Transtech perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa Kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut Kaupunkiliikenteen päätöksen.
Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä.
Skoda Transtechin Otanmäen tehtaan tausta ulottuu vuoteen 1985, jolloin paikkakunnalle perustettiin raideliikennekalustotehdas Rautaruukin Otanmäen kaivoksen lopetettua toimintansa.
