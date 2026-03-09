”Täysstoppi riistomarjoille” – ammattiliitot varoittavat työehtojen rapautumisesta Ammattiliitot vaativat nyt kauppaketjuilta sekä elintarvikealan yrityksiltä konkreettisia toimia nykyistä reilumman ja vastuullisemman marjakaupan puolesta.

Ammattiliitot vaativat yrityksiä torjumaan marjanpoimintaan liittyvän työvoiman hyväksikäyttöä. Kuva: Pekka Fali

Työperäinen hyväksikäyttö ja sen äärimmäisessä muodossa ihmiskauppa ja pakkotyö eivät ole Suomessa marginaali-ilmiö, tiedottaa Palvelualojen ammattiliitto Pam.

”Työperäinen hyväksikäyttö on ihmisen heikon aseman hyväksikäytölle rakentunut liiketoimintamalli, joka on levinnyt, koska riski jäädä siitä kiinni on lähes olematon ja seuraamukset ovat käytännössä mitättömät”, Pam huomauttaa.

Suurimmat kärsijät ovat uhrit, mutta työperäisen hyväksikäytön vaikutukset eivät rajoitu vain heihin. Ilmiö koskettaa Pamin mukaan jokaista rehellisesti toimivaa yritystä ja meitä kaikkia suomalaisia, kun kilpailu vääristyy, työehdot rapautuvat ja verotulot jäävät saamatta.

Työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi ei ole yhtä hopealuotia, vaan tarvitaan monia toimia ja lakimuutoksia: aina tilaajan vastuun ja valvonnan lisäämisestä, viranomaisten toimivaltuuksien ja resurssien kasvattamisesta alipalkkauksen kriminalisointiin sekä uhrien tunnistamiseen ja auttamiseen.

”Toimittaja Paavo Teittinen nosti ansiokkaasti esille (HS 4.3.2026), että yritysten ei tarvitse odottaa parempaa lainsäädäntöä marjanpoimijoiden työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi. Yrityksillä on jo nyt omassa toiminnassaan kaikki mahdollisuudet vaikuttaa marja-alan työehtoihin. Yritykset voivat tehdä täysstopin riistomarjojen tuottamiselle ja ostamiselle.”

Jokainen kauppaketju voi päättää ottaa myyntiin reilun kaupan marjoja. Jokainen elintarviketeollisuuden yritys voi päättää käyttää reilun kaupan marjoja. Jokainen poimijoita työllistävä marja-alan yritys voi sitoutua reilun kaupan kriteereihin, ammattiliitto listaa.

”Vaadimme S-ryhmää, Keskoa ja Lidliä sekä kaikkia elintarvikealan yrityksiä noudattamaan vastuullisuutta ja huolellisuusperiaatetta, kun ne ostavat marjoja. Vaadimme jokaista marja-alan yritystä korjaamaan itse luomansa vääristyneen liiketoimintamallin.”

”Antakaa asiakkaillenne mahdollisuus toimia oikein.”