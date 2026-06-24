Raakaöljyn hinnat laskivat reilusti ‒ Trump tulistui korkeina pysyvistä pumppuhinnoistaBarrelihinnat ovat laskeneet alimmalle tasolleen sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla.
Raakaöljyn hinnat laskivat keskiviikkona Lähi-idässä keväällä alkanutta sotaa edeltäneihin lukuihin.
Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta oli Suomen aikaa alkuillasta alle 70 dollarissa barrelilta. Myös Brent-viitelaadun barrelihinta laski noin 73 dollarin tuntumaan.
Kummankin öljylaadun barrelihinta laski alimmalle tasolleen sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla.
Hintojen laskuun on vaikuttanut ainakin Hormuzinsalmen liikenteen lisääntyminen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin määränneensä maan oikeusministeriötä aloittamaan tutkinnan suurien öljy-yhtiöiden toimista, koska polttoaineiden hinnat eivät ole laskeneet.
”Suuret öljy-yhtiöt eivät laske pumppuhintojaan, vaikka maksavat voimakkaasti alempia hintoja öljystä. Hinnat putoavat kuin kivi. Toisin sanoen kuluttajia kiskotaan”, Trump kirjoitti omistamassaan Truth Social -palvelussa.
Trumpia on kritisoitu aloittamastaan Lähi-idän sodasta, joka on nostanut voimakkaasti polttoaineiden hintoja. Polttomoottoriautot ovat edelleen amerikkalaisten keskeisin liikkumisväline.Artikkelin aiheet
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