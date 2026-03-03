USA kertoo tuhonneensa Iranin ilmapuolustusvalmiutta sekä komento- ja valvontatilojaYhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom kertoo Yhdysvaltojen iskeneen myös Iranin laivaston aluksiin ja sukellusveneisiin ja meritorjuntaohjusten laukaisualustoihin.
Yhdysvallat sanoo tuhonneensa iskuillaan muun muassa Iranin vallankumouskaartin komento- ja valvontatiloja.
Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom sanoo, että iskuilla on tuhottu myös Iranin ilmapuolustusvalmiuksia, ohjusten ja droonien laukaisupaikkoja sekä sotilaslentokenttiä.
Centcom sanoo, että yhdysvaltalaisjoukot aikovat jatkaa toimiaan Iranin hallinnon välittömiä uhkia vastaan.
Centcom on aiemmin sanonut Yhdysvaltojen iskeneen myös Iranin laivaston aluksiin ja sukellusveneisiin ja meritorjuntaohjusten laukaisualustoihin.
Iranin pääkaupungissa Teheranissa kuultiin varhain tiistaina uusia räjähdyksiä, raportoivat paikalla olevat uutistoimisto AFP:n toimittajat ja paikalliset mediat.
Toimittajat kuulivat neljä räjähdystä, jotka saivat asuntojen ikkunat tärisemään. AFP:n toimittajat näkivät myös suurten savupilarien nousevan Teheranin historiallisesta keskustasta ja kaupungin itäosasta samaan aikaan, kun hävittäjät lensivät Teheranin yllä.
Myös iranilaiset uutistoimistot Mehr ja Tasnim raportoivat räjähdyksistä samoilla alueilla.
Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin lauantaina. Centcom sanoi maanantaina, että sodan ensimmäisten 48 tunnin aikana Yhdysvallat iski yli 1 250 kohteeseen.
Iran on tehnyt vastaiskuja Israeliin ja Persianlahden maihin, joilla on läheiset suhteet Yhdysvaltoihin.
Yhdysvaltain suurlähetystössä Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa syttyi tulipalo varhain tiistaina sen jälkeen, kun rakennukseen oli tehty drooni-isku. Asiasta kertoi Saudi-Arabian puolustusministeriön edustaja, jonka mukaan tulipalo aiheutti rakennukselle vähäisiä vaurioita.
Riadissa kuultiin aiemmin kovia räjähdyksiä alueella, jolla suurlähetystöjä sijaitsee. Silminnäkijöiden mukaan alueelta kuului kaksi räjähdystä, joiden jälkeen nousi savua.
Myöhemmin tiistain vastaisena yönä Riadin asukas kertoi AFP:lle, että kaupungin keskustassa oli kuulunut uusia räjähdyksiä.
Yhdysvaltain Riadin-suurlähetystö kehotti Jeddassa, Riadissa ja Dhahranissa olevia yhdysvaltalaisia pysymään suojassa ja välttämään suurlähetystön aluetta toistaiseksi.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi ymmärtää, että maa kostaisi sen suurlähetystöön tehdyn iskun. Trump sanoi yhdysvaltalaiskanava Newsnationille, että kostotoimet selviäisivät pian.
Trumpilta kysyttiin haastattelussa myös siitä, kuka Iranissa on tällä hetkellä vallassa.
”Saatte sen selville hyvin pian”, Trump vastasi.
AFP:n diplomaattilähteiden mukaan myös Yhdysvaltain Kuwaitin-suurlähetystöön iskettiin maanantaina drooneilla ja rakennus kärsi vahinkoja. Aiemmin maanantaina Yhdysvaltain suurlähetystö Jordanian pääkaupungissa Ammanissa evakuoi väliaikaisesti henkilökuntansa mahdollisen uhan takia.
Israelin asevoimat sanoi varhain tiistaina iskeneensä Iranin valtiollisen televisioyhtiön IRIB:n rakennukseen Teheranissa.
Asevoimien mukaan iskut tuhosivat rakennuksen. IRIB sanoi kuitenkin viestipalvelu Telegramissa, ettei kahdesta sen tiloissa tapahtuneesta räjähdyksestä aiheudu häiriötä televisioyhtiön toiminnalle.
Israelin asevoimien mukaan Iranin vallankumouskaartin joukot johtivat IRIB:n toimintaa.
Israel ilmoitti aiemmin viestipalvelu X:ssä, että maan joukot aikoivat tehdä iskuja Teheranin alueelle, jonka läheisyydessä televisioyhtiö sijaitsee.
Israelin asevoimat sanoi tekevänsä iskuja alueella seuraavien tuntien aikana ja kehotti asukkaita lähtemään julkaisuun liitetyn kartan mukaiselta alueelta.
IRIB:n rakennus oli iskujen kohteena myös viime kesänä niin kutsutussa 12 päivän sodassa.
