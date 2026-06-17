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MT-kysely: Maalaiset eivät haikaile kaupunkiin
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MT-kysely: Maalaiset eivät haikaile kaupunkiin
Pääkaupunkiseudulla ja maaseudulla asuvien ihanneasuinpaikat eroavat. Puoluekanta vaikuttaa myös mieluisimpaan asuinpaikkaan.
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Uutiset
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Koti
17.6.2026
05:00
Ulrika Eerola Hovio
Artikkelin aiheet
maaseutu
kaupunki
asuinpaikka
puoluekanta
MT-kysely
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Helteet tulossa? Näin valitset oikean ilmalämpöpumpun ja varmistat kodin mukavuuden
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