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56 metrisiä pylväitä ja tuhansia kilometrejä voimajohtoa – tältä näyttää kantaverkon rakennustyömaalla

Savossa rakentuva Järvilinja konkretisoi, millaisiin mittasuhteisiin Suomen kantaverkkoinvestoinnit ovat kasvaneet. Työmaa on osa Fingridin miljardiluokan investointiohjelmaa.
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Uutiset|Energia
20.6.202612:02
Tilda Karhumaa
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