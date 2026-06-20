56 metrisiä pylväitä ja tuhansia kilometrejä voimajohtoa – tältä näyttää kantaverkon rakennustyömaalla

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Uutiset
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Energia
20.6.2026
12:02
Tilda Karhumaa
Artikkelin aiheet
kantaverkon rakentaminen
Fingrid
Järvilinja
sähkönsiirto
Savon voimalinjat
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Helteet tulossa? Näin valitset oikean ilmalämpöpumpun ja varmistat kodin mukavuuden
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