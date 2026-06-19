Bryssel
Moskovan roihut eivät tiivistäneet EU:n rivejä: Putinille soittamisesta riideltiin Brysselissä kitkerästi
Saksa, Ranska ja baltit ryöpyttivät Eurooppa-neuvoston aloitteellista puheenjohtajaa.
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Lue artikkelin tiivistelmä
- Brysselin EU-huippukokouksessa puheenjohtaja António Costan oma-aloitteinen Kremli-yhteydenotto aiheutti jäsenmaiden kesken kiistelyn.
- Friedrich Merz ja Emmanuel Macron arvostelivat Costa voimakkaasti, kun taas Itävalta ja Belgia suhtautuivat myönteisesti.
- Kiista osoitti EU:n vaikeudet yhteisessä Venäjä-politiikassa.
- Ukrainan Volodymyr Zelenskyi haki tukea nopeutettuun EU-jäsenyyteen, mutta ei saanut pikakaistaa.
- EU jatkaa Venäjä-pakotteita vuodella, vaikka Bulgaria torjuu uuden pakotepaketin.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.