Ei enää energiajuomia alle 16-vuotiaille ‒ hallitus ehdottaa muutoksia elintarvikelakiinHallitus esittää energiajuomille ikärajaa ja velvoitetta luovuttaa käyttämättä jääneet elintarvikkeet eteenpäin.
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta, jossa elintarvikelakiin lisättäisiin säännös siitä, ettei energiajuomia saa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille.
Lisäksi elintarvikelakiin lisättäisiin säännös käyttämättömien elintarvikkeiden luovuttamisesta uudelleenjakeluun.
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi elintarvikelain muuttamisesta 4.9.2026 mennessä.
Energiajuomien myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomien sisältämä kofeiini heikentää unta, vaikeuttaa keskittymistä ja aiheuttaa sydänoireita.
Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien myynnissä 16 vuoden ikärajaa. Lakimuutoksella tavoitellaan käytännön yhdenmukaistamista.
Taloustutkimuksella teetetyn, alkuvuonna 2026 julkaistun kyselyn mukaan energiajuomien myynnin kieltämistä alle 15-vuotiaille kannattaa 86 prosenttia suomalaisista ja vain neljä prosenttia vastustaa sitä.
Käyttämättömien elintarvikkeiden luovutusvelvoitteella on tarkoitus vähentää elintarvikejätteen ja ruokahävikin määrää.
Tällä hetkellä käyttämättömien elintarvikkeiden luovuttamisesta uudelleenjakeluun säädetään valtioneuvoston asetuksessa jätteistä. Sen vaikutukset on kuitenkin jäänyt odotettua pienemmiksi.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.Artikkelin aiheet
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