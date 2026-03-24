EU ja Australia pääsivät sopuun kauppasopimuksesta – australialaisen lihan helpompi pääsy EU-markkinoille oli viimeisiä kiistakapuloita EU ja Australia ovat päässeet sopuun kauppasopimuksesta vuosien väännön jälkeen.

AFP / LEHTIKUVA.

Australian pääministeri Anthony Albanese ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen solmivat sovun tiistaina pääkaupunki Canberrassa. Virallinen sopimus on määrä allekirjoittaa myöhemmin.

”Lähetämme maailmalle vahvan viestin siitä, että ystävyys ja yhteistyö merkitsevät kaikkein eniten epävarmoina aikoina”, von der Leyen sanoi.

Sopimusta on yritetty solmia osapuolten välille vuosien ajan.

Viimeisiä kiistakapuloita olivat muun muassa australialaisen lampaan- ja naudanlihan helpompi pääsy EU-markkinoille sekä Australian asettama luksusvero eurooppalaisautoille.

EU on arvioinut, että kauppasopimus voi kasvattaa vientiä Australiaan yli 30 prosentilla ja säästää yrityksiltä noin miljardi euroa vuodessa.

Osapuolet sopivat myös lisäävänsä EU:n pääsyä kriittisiin raaka-aineisiin.

”Australia on merkittävä raaka-aineiden, kuten alumiinin, litiumin ja mangaanin tuottaja. Nämä raaka-aineet ovat elintärkeitä EU:n yleiselle taloudelliselle turvallisuudelle ja kilpailukyvylle”, komissio sanoi tiedotteessa.

Komission mukaan sopimus tekee markkinoista ennustettavamman ja luotettavan EU-alueen yrityksille.

Lisäksi Australia ja EU sopivat puolustus- ja turvallisuuskumppanuudesta, jolla vauhditetaan muun muassa merellistä yhteistyötä ja kyberturvallisuusyhteistyötä.