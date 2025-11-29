Hämeen Sanomat: Näin eri maakuntien yritykset osallistuvat Nato-kilpailutuksiin – erot ovat valtavia

Teollisuudesta tunnetulla Pirkanmaalla osallistutaan eniten Nato-kilpailutuksiin. Kuva: Rami Marjamäki

Uutiset | Talous Anniina Jokinen

Suomalaisyritykset osallistuvat ahkerimmin Nato-kilpailutuksiin Pirkanmaalla ja vähiten Kainuussa, uutisoi Hämeen Sanomat.

Pirkanmaalla Nato-kilpailutuksiin osallistuu 0,41 yritystä tuhatta asukasta kohden. Toiseksi ahkerimmin kilpailutuksiin osallistutaan Uudellamaalla, missä luku on 0,4, ja kolmanneksi eniten Lapissa, missä kilpailutuksiin osallistuu 0,39 yritystä tuhatta asukasta kohden.

Kainuussa kilpailutuksiin osallistuu 0,03 yritystä tuhatta asukasta kohden. Toiseksi vähiten kilpailutuksiin osallistutaan Etelä-Pohjanmaalla (0,05 yritystä tuhatta asukasta kohden) ja kolmanneksi vähiten Keski-Suomessa (0,07 yritystä tuhatta asukasta kohden).

Osallistuakseen Nato-kilpailutuksiin yrityksellä täytyy olla Ncage-koodi. Näitä koodeja on Suomessa 2 435 taholla. Pirkanmaalla koodi löytyy 223 yritykseltä, Kainuussa vain kahdelta. Määrällisesti eniten koodeja löytyy Uudeltamaalta, 718 yritykseltä.

Nato-kilpailutuksiin oikeuttavia koodeja on ollut Suomessa jo 20 vuotta. Viimeisen 12 kuukauden aikana määrä on kasvanut lähes 500 koodilla.

Sotilasliitto ja sen jäsenmaat kilpailuttavat puolustushankintansa kansainvälisesti. Kilpailutuksiin kuuluu muun muassa aseita, vaatteita, puhdistusaineita ja ruoka-annoksia.

