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Vesien pinnat huolestuttavan alhaalla – kaivoja kuivunut jo monin paikoin
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Vesien pinnat huolestuttavan alhaalla – kaivoja kuivunut jo monin paikoin
Suomen ympäristökeskuksen (Syke) mukaan kevään kuivuuden vaikutukset voivat jatkua syksyyn, vaikka sateita saataisiin lisää.
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Uutiset
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Ympäristö
16.6.2026
17:26
Katja Lamminen
Artikkelin aiheet
kuivuus
pohjavedet
vesien pinnankorkeus
Syke
vesi.fi
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Helteet tulossa? Näin valitset oikean ilmalämpöpumpun ja varmistat kodin mukavuuden
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